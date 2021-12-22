СМИ: Задержан ректор Казанского федерального университета

По данным издания, задержание может быть связано с уголовным делом о совершенном в 1990-х годах заказном убийстве. Согласно другой версии, правоохранители заинтересовались Гафуровым из-за дела о коррупции со средствами федерального бюджета. СМИ отмечает, что задержанный ректор мог быть доставлен в Москву.

Как сообщает пресс-служба КФУ, официальной информации о следственных действиях с ректором не поступало. Вуз работает в прежнем режиме, пишет Ura.ru.

