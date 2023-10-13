СМИ: Задержан неизвестный, который пытался ворваться в еще одну школу в Аррасе

Полиция задержала неизвестного с подозрительными чемоданами, он пытался ворваться в еще одну школу в коммуне Аррас на севере Франции. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

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Согласно данным, у задержанного были рюкзак и два чемодана. Отмечается, что на место были вызваны саперы. При этом школа, в которую пытался ворваться неизвестный, находится в 200 метрах от учебного заведения, где утром 13 октября был убит учитель в результате нападения.

Ранее издание Le Figaro сообщило, что мужчина, напавший с ножом на школу во Франции, родился в России. По данным издания, нападавшего зовут Мохамед Могоучков, он имеет чеченское происхождение, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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