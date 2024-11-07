СМИ: Задержан экс-руководитель ГУ угрозыска по Петербургу Колесников

Бывший руководитель главного управления уголовного розыска по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Олег Колесников задержан. Об этом пишут Известия со ссылкой на источник.

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Отмечается, что Колесникова задержали сотрудники ФСБ. Экс-главу управления угрозыска заподозрили в превышении должностных полномочий, ему может грозить до 10 лет заключения.

Сейчас фигурант находится в изоляторе временного содержания.

Ранее стало известно, что Олега Колесникова назначили заместителем главы МВД Северной Осетии, напоминает РЕН ТВ.

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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