СМИ: Задержан экс-руководитель ГУ угрозыска по Петербургу Колесников

Силы российской ПВО за ночь уничтожили 15 украинских БПЛА Камала Харрис впервые появилась на публике после поражения на президентских выборах в США Бывший украинский лидер Петр Порошенко указал Зеленскому и Трампу «красные линии» в украинском конфликте Российские ученые вышли в Охотское море для изучения состояния воды после сбросов с японской АЭС «Фукусима» Космический зонд NASA передал на Землю уникальные фотографии Юпитера