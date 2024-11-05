Бывший мэр Сургута задержан по делу о коммерческом подкупе

Бывшего мэра города Сургута Андрея Филатова задержали по делу о коммерческом подкупе. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на правоохранительные органы.

«Он фигурирует в уголовном деле. Предварительно, речь идет о коммерческом подкупе», — уточнил собеседник агентства.

Как ожидается, вскоре экс-мэру будет избрана мера пресечения.

В апреле Андрей Филатов объявил об уходе в отставку, напоминает Ura.ru. При этом экс-градоначальник отметил, что останется работать в Ханты-Мансийском автономном округе. Филатов занимал пост главы Сургута с 2021 года.

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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