СМИ: якутского шамана перепутали с бурятским в Екатеринбурге

В Екатеринбурге задержали не якутского шамана Александра Габышева, признанного ранее невменяемым, а его коллегу Дылык Хана из Улан-Удэ. Об этом сообщает издание «Вечерние ведомости» со ссылкой на источники.

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По данным газеты, задержанный Николай Дылыков находится в психиатрической больнице в Екатеринбурге.

7 ноября источник в правоохранительных органах сообщил, что Александра Габышева, который называет себя шаманом, задержали в Екатеринбурге и поместили в психбольницу, пишет Газета.ru.

Шаман Габышев стал широко известен после того, как в 2019 году организовал поход на Москву, чтобы «изгнать Путина». В мае 2020 года его поместили в психиатрическую больницу. Против мужчины также было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности).

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ФОТО: flickr.com // Ksenia Trizna
ТЕГИ:СМИЗадержаниеЕкатеринбург
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