СМИ: Один человек погиб из-за взрыва в ЖК «Алые паруса» в Москве
Один человек скончался после взрыва в элитном ЖК «Алые паруса» на Авиационной улице в Москве, сообщил Telegram-канала Baza.
Предположительно, в лифтовом холле сдетонировало взрывное устройство, которое было заложено под потолком.
Сам холл сильно разрушен.
По данным Telegram-канала, один человек погиб и еще как минимум пять человек пострадали.
Как пишет Telegram-канал SHOT, взрыв произошел, когда несколько человек (в том числе женщина) шли через холл к выходу из ЖК.
Ранее мужчина поджег себя в квартире на улице Марьинский парк в Москве, где проживали его бывшая жена и трое детей, Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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