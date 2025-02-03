СМИ: Один человек погиб из-за взрыва в ЖК «Алые паруса» в Москве

По данным Telegram-канала, один человек погиб и еще как минимум пять человек пострадали.

Как пишет Telegram-канал SHOT, взрыв произошел, когда несколько человек (в том числе женщина) шли через холл к выходу из ЖК.

Ранее мужчина поджег себя в квартире на улице Марьинский парк в Москве, где проживали его бывшая жена и трое детей, Telegram-канал «Радиоточка НСН».



