СМИ: Взрыв произошел в шахте в польской Силезии
22 января 202512:45
Взрыв, предположительно, метана произошел в шахте в исторической области Силезия, частично входящей в Польшу, пишет RMF24.
По предварительным данным, пострадало четыре человека.
Для эвакуации сотрудников и оказания медицинской помощи на место происшествия вылетело авиационное спасательное подразделение.
Ранее один человек погиб в результате обрушения породы на шахте «Ново-Кальинская» Североуральского бокситового рудника, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru