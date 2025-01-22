СМИ: Взрыв произошел в шахте в польской Силезии

Взрыв, предположительно, метана произошел в шахте в исторической области Силезия, частично входящей в Польшу, пишет RMF24.

По предварительным данным, пострадало четыре человека.

МЧС: 120 человек эвакуировали из шахты в Кузбассе

Для эвакуации сотрудников и оказания медицинской помощи на место происшествия вылетело авиационное спасательное подразделение.

Ранее один человек погиб в результате обрушения породы на шахте «Ново-Кальинская» Североуральского бокситового рудника, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: donland.ru
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