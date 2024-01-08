СМИ: Взрыв произошел на железной дороге рядом с нефтебазой в Нижнем Тагиле

По данным канала, инцидент произошёл в районе станции Сан-Донато, рядом с которой расположена нефтебаза. По предварительной версии, сработало взрывное устройство, находившееся под цистерной.

По данным Telegram-канала Mash, на месте происшествия уже работают спецслужбы, рядом с местом взрыва было обнаружено ещё одно взрывное устройство.

Как сообщает ТАСС, в Уральской транспортной прокуратуре заявили об инциденте на железной дороге в Нижнем Тагиле Свердловской области, пострадавших и повреждений нет.

Ранее в Москве арестовали жителя Рязанской области, которого подозревают в совершении теракта на железной дороге, из-за чего с рельсов сошёл грузовой поезд, сообщает RT.

