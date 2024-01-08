СМИ: Взрыв произошел на железной дороге рядом с нефтебазой в Нижнем Тагиле
Взрыв прогремел на железнодорожных путях в Нижнем Тагиле, сообщает Telegram-канал Baza.
По данным канала, инцидент произошёл в районе станции Сан-Донато, рядом с которой расположена нефтебаза. По предварительной версии, сработало взрывное устройство, находившееся под цистерной.
По данным Telegram-канала Mash, на месте происшествия уже работают спецслужбы, рядом с местом взрыва было обнаружено ещё одно взрывное устройство.
Как сообщает ТАСС, в Уральской транспортной прокуратуре заявили об инциденте на железной дороге в Нижнем Тагиле Свердловской области, пострадавших и повреждений нет.
Ранее в Москве арестовали жителя Рязанской области, которого подозревают в совершении теракта на железной дороге, из-за чего с рельсов сошёл грузовой поезд, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Хинштейн: В МЧС началась проверка пожелавшего онкологии сотруднику генерала
- СМИ: Взрыв произошел на железной дороге рядом с нефтебазой в Нижнем Тагиле
- Семь человек погибли при столкновении грузовика и микроавтобуса на Ставрополье
- Депутат Останина обратится в СК из-за блогера, бросившего младенца в сугроб
- Всех на передовую: Участники «голой вечеринки» расплачиваются за скандал
- СМИ: Забастовка фермеров в Германии парализовала работу завода Volkswagen
- СМИ: Украинские футболисты призвали Макрона не допускать россиян на ОИ-2024
- СМИ: Израильские военные ликвидировали высокопоставленного члена «Хезболлы»
- Воробьев: Котельная в Подольске перейдет под контроль властей Подмосковья
- «Закон бумеранга»: Волгоградцы отреагировали на негатив главы областного МЧС в адрес сотрудника
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru