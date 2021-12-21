СМИ: взрыв прогремел в жилом доме в Калуге

Один человек пострадал в результате взрыва газа в жилом доме в Калуге, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

Взрыв газа произошел в здании медицинского колледжа в Махачкале

По информации собеседника агентства, инцидент произошёл на втором этаже жилого дома на улице Моторной. Источник уточнил, что после взрыва последовал пожар на площади 250 кв. метров.

Ранее взрыв прогремел в одном из частных домов города Люберцы в Московской области, пострадали два ребенка, сообщают «Невские новости».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: sledcom.ru
ТЕГИ:ПожарКалугаВзрыв Газа
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры