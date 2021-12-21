СМИ: взрыв прогремел в жилом доме в Калуге
21 декабря 202114:59
Один человек пострадал в результате взрыва газа в жилом доме в Калуге, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.
По информации собеседника агентства, инцидент произошёл на втором этаже жилого дома на улице Моторной. Источник уточнил, что после взрыва последовал пожар на площади 250 кв. метров.
Ранее взрыв прогремел в одном из частных домов города Люберцы в Московской области, пострадали два ребенка, сообщают «Невские новости».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru