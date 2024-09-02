СМИ: Взрыв прогремел в девятиэтажке в Новороссийске

Десятки российских туристов ожидают вылета из Внуково из-за задержек рейсов Turkish Airlines Замкомандующего Ленинградским военным округом задержан по делу о взятке Финляндия разработала законопроект, запрещающий россиянам сделки с недвижимостью Путин рассказал, что некоторые члены его семьи свободно говорят на китайском языке 80% дорожных камер в России назвали не имеющими отношения к обеспечению безопасности