СМИ: Взрыв прогремел в девятиэтажке в Новороссийске

В Новороссийске прогремел взрыв в жилом доме, сообщает Telegram-канал Shot.

В СК назвали возможную причину взрыва газа в доме в Кизеле

По предварительным данным, в девятиэтажке взорвался газ. На месте происшествия работают экстренные службы.

В квартире на четвертом этаже начался пожар, отмечает СМИ. В результате взрыва выбиты стекла.

Ранее телеканал РЕН ТВ сообщал, что пожар в квартире в подмосковном Егорьевске, унесший жизни троих детей и матери, мог произойти из-за взрыва аккумулятора электрического скутера.

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ФОТО: ТАСС
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