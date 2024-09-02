СМИ: Взрыв прогремел в девятиэтажке в Новороссийске
2 сентября 202415:12
В Новороссийске прогремел взрыв в жилом доме, сообщает Telegram-канал Shot.
По предварительным данным, в девятиэтажке взорвался газ. На месте происшествия работают экстренные службы.
В квартире на четвертом этаже начался пожар, отмечает СМИ. В результате взрыва выбиты стекла.
Ранее телеканал РЕН ТВ сообщал, что пожар в квартире в подмосковном Егорьевске, унесший жизни троих детей и матери, мог произойти из-за взрыва аккумулятора электрического скутера.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru