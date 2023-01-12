СМИ: взрыв прогремел в деловом центре Стамбула
Взрыв прогремел в деловом центре Стамбула в районе Багджилар, сообщает телеканал NTV.
По предварительным данным, инцидент произошёл в ателье по производству текстильной продукции, которое расположено в здании центра. Предположительно, причиной взрыва стала утечка бытового газа.
Отмечается, что к месту происшествия были направлены подразделения полиции, спасателей и машины скорой помощи.
«Погибших или пострадавших в результате взрыва нет, нанесен только материальный ущерб», - цитирует агентство DHA префекта района Абдуллаха Учгуна.
Ранее взрыв прогремел в ресторане в турецком Айдыне. Министр юстиции Турции Бекир Боздаг в своих соцсетях заявил, что в связи с инцидентом был задержан один человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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