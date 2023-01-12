СМИ: взрыв прогремел в деловом центре Стамбула

Число сделок долевого участия на первичном рынке жилья в Москве за год снизилось на 21%

В Москве реконструировали 75 городских поликлиник

В Москве открыли лабораторию для обучения работе с большими данными в медицине

Сервисом перевозок «По пути» в ТиНАО за 2022 год воспользовались более 570 тысяч человек

Эксклюзивные проездные к 120-летию академика Игоря Курчатова появились в продаже в метро