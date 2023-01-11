СМИ: 21 человек погиб в результате взрыва возле МИД Афганистана

Более 20 человек погибли при взрыве, который прогремел вблизи расположенного в центре Кабула здания МИД Афганистана. Об этом со ссылкой на источники пишет газета Hasht-e Subh.

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Собеседники издания утверждают, что «погиб по меньшей мере 21 человек и ещё 25 получили ранения».

Ранее телеканал Al Jazeera со ссылкой на афганский источник заявил о семи погибших, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Представитель запрещённой в РФ террористической организации «Талибан» заявил, что в здание афганского МИД пытался проникнуть террорист-смертник, сообщает ТАСС.

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Фото: JURISTnews/twitter.com
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