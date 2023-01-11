СМИ: 21 человек погиб в результате взрыва возле МИД Афганистана
Более 20 человек погибли при взрыве, который прогремел вблизи расположенного в центре Кабула здания МИД Афганистана. Об этом со ссылкой на источники пишет газета Hasht-e Subh.
Собеседники издания утверждают, что «погиб по меньшей мере 21 человек и ещё 25 получили ранения».
Ранее телеканал Al Jazeera со ссылкой на афганский источник заявил о семи погибших, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Представитель запрещённой в РФ террористической организации «Талибан» заявил, что в здание афганского МИД пытался проникнуть террорист-смертник, сообщает ТАСС.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,8 млн+4 201 / сут.
Умерли
394 тыс.+46 / сут.
Выздоровели
21,3 млн+5 122 / сут.
- Литва отправит Украине зенитные установки и системы ПВО
- FT: Великобритания заявила о намерении поставить Украине танки
- Калужская область вошла в Топ-5 по пропаганде комплекса ГТО в РФ
- СМИ: 21 человек погиб в результате взрыва возле МИД Афганистана
- Эксперт по туризму рассказал о выгодном отдыхе в Египте
- СМИ: Украинский командующий признал большие потери в Артемовске
- Миссию экипажа повреждённого «Союза МС-22» на МКС продлят на месяцы
- Депутат призвала «отрезать от кормушек» выступающих против России артистов
- «Чертовски опасная»: ВСУ пожаловались на российскую ракету
- Эрдоган поддержал идею гумкоридора для раненых между Украиной и РФ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru