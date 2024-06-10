СМИ: Взрыв прогремел на оружейном заводе «Меско» на юге Польши

Мощный взрыв произошел на оружейном заводе «Меско» на юге Польши, сообщили местные СМИ.

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По предварительным данным, один человек погиб, один пострадал.

На оружейном заводе производится ракетное топливо.

Ранее промышленный объект загорелся под Киевом, напоминает RT. Тогда начальник Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко сообщил, что пожар произошел на одном из промышленных объектов в области, не уточнив, о чем именно идет речь.

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ФОТО: Соцсети
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