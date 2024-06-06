СМИ: Во Франции после взрыва арестовали уроженца Донбасса
Правоохранительные органы Франции арестовали уроженца Донбасса с гражданством России и Украины, сообщает Le Figaro.
По данным газеты, это произошло после взрыва в номере отеля, где мужчина проживал. 3 июня 26-летний молодой человек был госпитализирован с травмами. Инцидент произошел в гостиничной зоне парижского аэропорта имени Шарля де Голля.
Прибывшие на место жандармы обнаружили в номере «фальшивые документы, а также изделия и материалы, предназначенные для изготовления взрывных устройств».
В отношении мужчины ведется расследование. По данным издания Le Journal du Dimanche, задержанный намеревался атаковать технику французской армии, предназначенную для отправки Киеву.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru