Правоохранительные органы Франции арестовали уроженца Донбасса с гражданством России и Украины, сообщает Le Figaro.

По данным газеты, это произошло после взрыва в номере отеля, где мужчина проживал. 3 июня 26-летний молодой человек был госпитализирован с травмами. Инцидент произошел в гостиничной зоне парижского аэропорта имени Шарля де Голля.

Прибывшие на место жандармы обнаружили в номере «фальшивые документы, а также изделия и материалы, предназначенные для изготовления взрывных устройств».

В отношении мужчины ведется расследование. По данным издания Le Journal du Dimanche, задержанный намеревался атаковать технику французской армии, предназначенную для отправки Киеву.

