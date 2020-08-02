СМИ выяснили причину драки десантников с росгвардейцами в парке Горького

Официальный запрет Роспотребнадзора на проведение массовых мероприятий, в том числе, в День воздушно-десантных войск (ВДВ), стал причиной массовой драки в центральном парке культуры и отдыха имени Максима Горького Москвы между десантниками и сотрудниками Росгвардии. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на Союз десантников России.

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Председатель организации Валерий Юрьев пояснил, что командование ВДВ планировало провести организованные праздничные мероприятия в день ВДВ. Однако, не стало нарушать запрет Роспротребнадзора и отменило торжества. По мнению Юрьва, это решение и привело к стычке.

О массовой драке в одном из главных парков Москвы сообщает издание «Подъем».

«В Парке Горького произошла массовая драка между бывшими десантниками и сотрудниками Росгвардии», — говорится в публикации.

О нескольких пострадавших информирует URA.ru.

На месте происшествия работает ОМОН.


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ФОТО: РИА Новости/Алексей Даничев
ТЕГИ:Парк ГорькогоДракаРосгвардияДень ВДВВДВ
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