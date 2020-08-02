СМИ выяснили причину драки десантников с росгвардейцами в парке Горького

Председатель организации Валерий Юрьев пояснил, что командование ВДВ планировало провести организованные праздничные мероприятия в день ВДВ. Однако, не стало нарушать запрет Роспротребнадзора и отменило торжества. По мнению Юрьва, это решение и привело к стычке.

О массовой драке в одном из главных парков Москвы сообщает издание «Подъем».

«В Парке Горького произошла массовая драка между бывшими десантниками и сотрудниками Росгвардии», — говорится в публикации.

О нескольких пострадавших информирует URA.ru.

На месте происшествия работает ОМОН.



