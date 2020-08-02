Президент Путин поздравил десантников с Днем ВДВ

Российский лидер Владимир Путин поздравил «крылатую пехоту» с Днем воздушно-десантных войск (ВДВ), который отмечают в России ежегодно 2 августа. Поздравление опубликовано на сайте Кремля.

«Вы по праву гордитесь славной историей легендарной "крылатой пехоты", именами ее отцов-основателей, равняетесь на своих предшественников и старших товарищей ... Важно, что нынешнее поколение солдат и офицеров достойно продолжает сложившиеся в войсках ратные, патриотические традиции, свято чтит законы боевого братства, в самых сложных, нештатных ситуациях проявляет безупречную выучку, верность присяге и Отчизне», - отметил Владимир Путин.

Глава государства в праздничный день выразил особую признательность и благодарность героям-десантникам и ветеранам Великой Отечественной войны.

«И конечно, в год 75-летия Победы – особые слова признательности и благодарности - героям-десантникам, ветеранам Великой Отечественной войны», - сказано в поздравлении.

