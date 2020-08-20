СМИ выяснили, кого хотели похитить спецслужбы Украины

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) потерпели поражение в операции по похищению лидера народного ополчения Донбасса Романа Волянюка, об этом сообщает ФАН ссылаясь на свои источники.

Волянюк является гражданином России и принимал ранее активное участие в боевых действиях против Вооруженных сил Украины. Издание уточняет, что похищение планировалось произвести в Москве недалеко от ТЦ «Домодедовский» на Ореховом бульваре. Ополченец должен был приехать на встречу для помощи в поиске недвижимости третьему лицу. На месте злоумышленники планировали с помощью насилия и угроз вывезти Волянюка на автомобиле в Украину для передачи заказчику.

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Кроме того, ФАН отмечает, что на украинском сайте «Миротворец» содержаться данные некоего защитника Донбасса, совпадающие с личной информацией лидера народного ополчения.

Так там указано, что Волянюк Роман Богданович 1979 года рождения проживал в городе Макеевка Донецкой области и служил прапорщиком 5-го отделения ОСпН Министерства госбезопасности ДНР.

Напомним, что утром в четверг стало известно, что ФСБ РФ предотвратило спецоперацию СБУ на территории России по похищению лидера народного ополчения. Как уточняет RT, при этом было задержано семь участников операции - Т.Б. Макарова, М.С. Мищенко, О.Д. Капкаеву, А.М. Кормича, М.Ю. Пызина, Е.А Мороза и В.В. Долгова.

В ходе расследования удалось выяснить, что группа российских граждан под руководством Макарова и Пызина привлекалась украинскими спецслужбами для подготовки и других преступлений, также направленных на похищение и убийство людей.

Ранее полковник ФСБ в запасе Владимир Луценко в эфире НСН выразил уверенность, что провокации СБУ будут продолжаться.

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ФОТО: РИА Новости//Андрей Стенин
ТЕГИ:Война В ДонбассеОполченцыСБУФСБ
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