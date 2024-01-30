СМИ: выпавшая во время полета Boeing 737 MAX 9 дверь возможно не была закреплена
Дверь, выпавшая из авиалайнера компании Alaska Airlines во время полетав, вероятно, вообще не была закреплена болтами, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Собеседники издания в Boeing и в отрасли полагают, что сотрудники сборочного производства не вернули болты на место, когда переустанавливали аварийную дверь самолета 737 MAX 9. Поставщик доставил фюзеляж лайнера на завод Boeing с установленной аварийной дверью. Компания сняла дверь после того, как фюзеляж самолета прибыл на завод для окончательной сборки.
Отрыв люк аварийного выхода во время полета — единичная ситуация, доверие к Boeing из-за этого не пошатнется. Об этом НСН заявил гендиректор Ассоциации гражданской авиации «Аэропорт», член Общественного совета при Ространснадзоре Виктор Горбачев.
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