СМИ: выпавшая во время полета Boeing 737 MAX 9 дверь возможно не была закреплена

Собеседники издания в Boeing и в отрасли полагают, что сотрудники сборочного производства не вернули болты на место, когда переустанавливали аварийную дверь самолета 737 MAX 9. Поставщик доставил фюзеляж лайнера на завод Boeing с установленной аварийной дверью. Компания сняла дверь после того, как фюзеляж самолета прибыл на завод для окончательной сборки.

Отрыв люк аварийного выхода во время полета — единичная ситуация, доверие к Boeing из-за этого не пошатнется. Об этом НСН заявил гендиректор Ассоциации гражданской авиации «Аэропорт», член Общественного совета при Ространснадзоре Виктор Горбачев.

