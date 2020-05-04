Информация о минировании самолета Москва-Екатеринбург не подтвердилась
На борту самолета с рейсом Москва-Екатеринбург, который подал сигнал тревоги из-за угрозы взрыва, взрывного устройства не обнаружено. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
По данным агентства, самолет благополучно приземлился в екатеринбургском аэропорте Кольцово.
Согласно агентству, еще один самолет с рейсом Москва-Санкт-Петербург, который также передал информацию об угрозе взрыва, приземлился в пункте назначения. На борту также не найдены взрывные устройства.
Сообщения о минировании самолетов участились с 3 марта, отмечает агентство. За этот период были "заминированы" около 100 рейсов. Источник агентства отметил, что злоумышленники, делая такие рассылки, вымогают биткоины.
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