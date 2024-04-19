СМИ: Второй фигурант дела о подрыве машины экс-офицера СБУ не признал вину

Собеседник агентства указал, что у задержанного есть гражданство России и Молдавии, его обвиняют в незаконной перевозке взрывчатых веществ.

Отмечается, что мужчине, который «профессионально занимается грузоперевозками», поступил заказ на перевозку шампуней и бытовой химии, однако на самом деле, в грузе были спрятаны «компоненты взрывного устройства».

«Он не знал и не мог знать, что в находится в грузе. Поэтому на первом допросе он вину не признал», - заключил источник.

Ранее Замоскворецкий суд Москвы арестовал Владимира Головченко, который обвиняется в подрыве автомобиля экс-подполковника СБУ Василия Прозорова, сообщает RT.

