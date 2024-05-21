СМИ: Второй человек погиб на рейсе Лондон-Сингапур из-за турбулентности

Число жертв сильной турбулентности на рейсе Лондон-Сингапур авиакомпании Singapore Airlines выросло до двух, сообщил портал «Khaosod».

Ранее стало известно об одном погибшем и множестве пострадавших. Отмечается, что всем пассажирам оказывается необходимая медицинская помощь.

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Singapore Airlines ранее выразили глубочайшие соболезнования семье погибшего на рейсе.

Boeing 777-300ER попал в сильнейшую турбулентность, направляясь в Сингапур. Однако после инцидента он был экстренно перенаправлен в Бангкок и приземлился в 15:45 по местному времени. На борту находились 211 пассажиров и 18 членов экипажа, напоминает телеграм-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Кутузов
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