СМИ: ВСУ атакуют брянский поселок
30 января 202503:03
Вооруженные силы Украины атакуют посёлок Мамай в Брянской области, сообщает Telegram-канал Mash.
По словам очевидцев, произошел громкий взрыв со стороны распределительной станции нефтепровода «Дружба».
Ранее в Смоленской области был сбит атаковавший ядерный объект украинский БПЛА, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru