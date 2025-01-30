СМИ: ВСУ атакуют брянский поселок

Вооруженные силы Украины атакуют посёлок Мамай в Брянской области, сообщает Telegram-канал Mash.

По словам очевидцев, произошел громкий взрыв со стороны распределительной станции нефтепровода «Дружба».

Ранее в Смоленской области был сбит атаковавший ядерный объект украинский БПЛА, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети / стоп-кадр
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