ВСУ обстреляли хутор Мухин Белгородской области
15 июля 202315:42
Под украинский обстрел попал хутор Мухин Шебекинского городского округа Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
По его словам, в результате обстрела никто не пострадал.
Из-за инцидента был поврежден частный дом. В нем были выбиты окна и посечен фасад.
Ранее в результате обстрела ВСУ разрушился дом в Курской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru