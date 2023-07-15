ВСУ обстреляли хутор Мухин Белгородской области

Под украинский обстрел попал хутор Мухин Шебекинского городского округа Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

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По его словам, в результате обстрела никто не пострадал.

Из-за инцидента был поврежден частный дом. В нем были выбиты окна и посечен фасад.

Ранее в результате обстрела ВСУ разрушился дом в Курской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/vvgladkov
ТЕГИ:Белгородская областьВСУОбстрел

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