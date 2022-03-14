СМИ: Все школы, техникумы и колледжи «заминировали» на Камчатке

Отмечается, что в связи с этим в школах отменены занятия второй смены. В правительстве добавили, что это произошло из-за того, что правоохранители проводят в зданиях образовательных учреждений проверки.

Ранее сообщалось, что эвакуация школ на Камчатке произошла 26 января, а также 8 и 14 февраля.