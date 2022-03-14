СМИ: Все школы, техникумы и колледжи «заминировали» на Камчатке
На Камчатке из-за анонимного сообщения о возможном «акте терроризма» эвакуировали все школы, техникумы и колледжи. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Отмечается, что в связи с этим в школах отменены занятия второй смены. В правительстве добавили, что это произошло из-за того, что правоохранители проводят в зданиях образовательных учреждений проверки.
Ранее сообщалось, что эвакуация школ на Камчатке произошла 26 января, а также 8 и 14 февраля.
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