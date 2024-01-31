Все музыканты «Би-2» депортированы из Таиланда в Израиль

На данный момент участники коллектива, включая Александра Умана (Шура «Би-2»), готовятся к вылету.

Ранее в Израиль депортировали основателя группы Егор Бортник (Лева «Би-2», внесен Минюстом РФ в список иноагентов). В МИД страны подтвердили, что артист уже прибыл на территорию Израиля.

Ранее участников «Би-2» задержали в Таиланде за проведение концерта без необходимого разрешения, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

