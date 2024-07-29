МЧС: Два вертолета направят на место аварии на ж/д под Волгоградом

Более 320 человек и 100 единиц техники задействовано в ликвидации последствий аварии на ж/д под Волгоградом, сообщили в МЧС.

В Волгоградской области с рельсов сошел пассажирский поезд

В ведомстве отметили, что к вылету готовят два вертолета Ми-8. Проводится эвакуация пострадавших, добавили в МЧС.

Причиной схода пассажирского поезда в Волгоградской области стало столкновение состава с «КАМАЗом», сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По данным СМИ, пострадали около 100 человек, среди них есть дети, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: кадр из видео
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