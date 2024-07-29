МЧС: Два вертолета направят на место аварии на ж/д под Волгоградом
29 июля 202413:39
Более 320 человек и 100 единиц техники задействовано в ликвидации последствий аварии на ж/д под Волгоградом, сообщили в МЧС.
В ведомстве отметили, что к вылету готовят два вертолета Ми-8. Проводится эвакуация пострадавших, добавили в МЧС.
Причиной схода пассажирского поезда в Волгоградской области стало столкновение состава с «КАМАЗом», сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
По данным СМИ, пострадали около 100 человек, среди них есть дети, напоминает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru