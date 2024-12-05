СМИ: Врачи стабилизировали состояние российского подростка, попавшего в ДТП на Бали

Врачам удалось стабилизировали состояние 16-летнего Ярослава из России, который попал реанимацию после ДТП с мотоциклом на Бали, сообщил Telegram-канал РЕН ТВ.

Инцидент произошел в ночь с 29 на 30 ноября. У мальчика диагностировали множественные переломы и разрывы внутренних органов. Он был госпитализирован в больницу, где 30 ноября ему провели операцию.

Семь человек пострадали в ДТП в Омской области

Сейчас подростку делают переливание крови, чтобы поднять гемоглобин.

Друг семьи Максим Книттер в беседе с РЕН ТВ рассказал, что семья пострадавшего подростка из России не может получить от медиков документы о ходе лечения. По словам Книттера, врачи заявляют, что отправили родственникам все бумаги, кроме компьютерной томографии, которая нужна больше всего.

МИД РФ держит на контроле ситуацию с российским подростком.

Ранее на Бали трагически погиб известный российский продюсер Георгий Аглицкий, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



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ФОТО: РИА Новости / Валерий Мельников
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