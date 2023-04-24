СМИ: воздушную зону над «Внуково» закрыли из-за беспилотника

По данным агентства, причиной временного закрытия стала информация о беспилотном аппарате. По данным портала FlightRadar, самолетов над воздушной гаванью сейчас нет.

Во «Внуково» закрытие не подтвердили. В пресс-службе аэропорта заявили, что гавань работает в штатном режиме, пишет ТАСС.

Telegram-канал Baza ранее сообщил о падении неизвестного квадрокоптера на территории Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ). Происшествие произошло 24 апреля, передает «Радиоточка НСН».

