СМИ: воздушную зону над «Внуково» закрыли из-за беспилотника
Воздушная зона над московским аэропортом «Внуково» временно закрыта, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в авиакругах.
По данным агентства, причиной временного закрытия стала информация о беспилотном аппарате. По данным портала FlightRadar, самолетов над воздушной гаванью сейчас нет.
Во «Внуково» закрытие не подтвердили. В пресс-службе аэропорта заявили, что гавань работает в штатном режиме, пишет ТАСС.
Telegram-канал Baza ранее сообщил о падении неизвестного квадрокоптера на территории Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ). Происшествие произошло 24 апреля, передает «Радиоточка НСН».
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