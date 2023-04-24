СМИ: еще один беспилотник нашли в Подмосковье

Очередной неизвестный дрон обнаружили в Московской области, пишут СМИ.

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Отмечается, что беспилотник был оснащён двумя парашютами. Его обнаружили в СНТ «Родничок» в Павлово-Посадском городском округе.

Выехавшие на место специалисты выясняют, что это за беспилотник и кому он принадлежит.

Накануне стало известно о падении дрона-камикадзе украинского производства с 17 кг взрывчатки в Богородском городском округе Московской области, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/gubernator_46
ТЕГИ:ПодмосковьеБеспилотники

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