СМИ: еще один беспилотник нашли в Подмосковье

Отмечается, что беспилотник был оснащён двумя парашютами. Его обнаружили в СНТ «Родничок» в Павлово-Посадском городском округе.



Выехавшие на место специалисты выясняют, что это за беспилотник и кому он принадлежит.

Накануне стало известно о падении дрона-камикадзе украинского производства с 17 кг взрывчатки в Богородском городском округе Московской области, передает «Радиоточка НСН».

