СМИ: еще один беспилотник нашли в Подмосковье
24 апреля 202318:27
Очередной неизвестный дрон обнаружили в Московской области, пишут СМИ.
Отмечается, что беспилотник был оснащён двумя парашютами. Его обнаружили в СНТ «Родничок» в Павлово-Посадском городском округе.
Выехавшие на место специалисты выясняют, что это за беспилотник и кому он принадлежит.
Накануне стало известно о падении дрона-камикадзе украинского производства с 17 кг взрывчатки в Богородском городском округе Московской области, передает «Радиоточка НСН».
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24 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru