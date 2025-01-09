СМИ: Восьмилетний ребенок попал в реанимацию после отдыха с родителями
9 января 202513:34
Восьмилетний ребенок попал в реанимацию в Ленинградской области после дачного отдыха с родителями, сообщил Telegram-канал «Mash на мойке».
Известно, что на ребенка упал загоревшийся настенный обогреватель. Несовершеннолетнего отправили в Волоховскую межрайонную больницу, у него диагностированы ожоги дыхательных путей, рук, шеи и лица. Его состояние оценивается как тяжелое.
О причине инцидента не сообщается.
Ранее жительница города Подольска Московской области попыталась отравить ребенка уксусом. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru