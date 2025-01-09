СМИ: Восьмилетний ребенок попал в реанимацию после отдыха с родителями

Восьмилетний ребенок попал в реанимацию в Ленинградской области после дачного отдыха с родителями, сообщил Telegram-канал «Mash на мойке».

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Известно, что на ребенка упал загоревшийся настенный обогреватель. Несовершеннолетнего отправили в Волоховскую межрайонную больницу, у него диагностированы ожоги дыхательных путей, рук, шеи и лица. Его состояние оценивается как тяжелое.

О причине инцидента не сообщается.

Ранее жительница города Подольска Московской области попыталась отравить ребенка уксусом. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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