СМИ: Восьмилетний ребенок попал в реанимацию после отдыха с родителями

Полиция нашла москвичку, которая отказывалась уступить дорогу скорой помощи Более 100 километров дорог было построено в Москве за 2024 год Парк столичного каршеринга достиг в 2024 году рекордной отметки в 40 тысяч автомобилей Пять международных кинопроектов планируют реализовать в Москве в наступившем году Уникальную операцию по спасению кошки провели столичные спасатели-добровольцы