СМИ: восемь человек пострадали в ДТП с военными машинами США в Баварии

Инцидент произошёл в Баварии на трассе А3 недалеко от города Ноймаркт-ин-дер-Оберпфальц. По данным правоохранителей, автоколонна американских военных находилась на обочине, а грузовик врезался в последний автомобиль, который затем столкнулся с остальными.

В результате ДТП пострадали восемь человек, их госпитализировали.

Ранее в пресс-службе управления ГИБДД по Башкирии заявили, что движение на федеральной трассе Самара — Уфа — Челябинск было полностью перекрыто после ДТП с четырьмя грузовиками, сообщает RT.