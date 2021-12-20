СМИ: восемь человек пострадали в ДТП с военными машинами США в Баварии
Грузовик врезался в колонну военных машин Вооружённых сил США, сообщает американский телеканал KXAN-TV со ссылкой на немецкую полицию.
Инцидент произошёл в Баварии на трассе А3 недалеко от города Ноймаркт-ин-дер-Оберпфальц. По данным правоохранителей, автоколонна американских военных находилась на обочине, а грузовик врезался в последний автомобиль, который затем столкнулся с остальными.
В результате ДТП пострадали восемь человек, их госпитализировали.
Ранее в пресс-службе управления ГИБДД по Башкирии заявили, что движение на федеральной трассе Самара — Уфа — Челябинск было полностью перекрыто после ДТП с четырьмя грузовиками, сообщает RT.
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