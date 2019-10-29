СМИ: Военные полицейские из РФ обстреляны в Сирии

Представители курдских сил сообщили об обстреле на севере Сирии группы людей, среди которых были российские военные полицейские. В результате инцидента у границы с Турцией ранены пять человек. О том, кто именно пострадал, не уточняется.

Курдские средства массовой информации утверждают, что снаряд по группе был выпущен со стороны дисклокации сил турецкой армии. Подтверждения этих сведений из других источников пока не поступало, передает «Интерфакс».