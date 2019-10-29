СМИ: Военные полицейские из РФ обстреляны в Сирии

29 октября 201915:29

Представители курдских сил сообщили об обстреле на севере Сирии группы людей, среди которых были российские военные полицейские. В результате инцидента у границы с Турцией ранены пять человек. О том, кто именно пострадал, не уточняется.

Курдские средства массовой информации утверждают, что снаряд по группе был выпущен со стороны дисклокации сил турецкой армии. Подтверждения этих сведений из других источников пока не поступало, передает «Интерфакс».

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Как отмечает РИА ФАН, ранее российские военные сообщили о 15 случаях нарушения режима прекращения огня в Сирии. В свою очередь Турция зафиксировала 17 таких случаев. Информация опубликована на сайте Минобороны РФ.

Российские военные полицейские 23 октября провели первое патрулирование в этом регионе в соответствии с договорённостями, достигнутыми на переговорах в Сочи. Около 300 военных полицейских прибыли в Сирию из Чечни.

Они, в частности, помогают отводить курдские отряды самообороны на 30 километров от сирийско-турецкой границы.

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Фото: РИА Новости/Михаил Алаеддин
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