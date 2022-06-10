СМИ: Во Внуково задержали экс-префекта САО Митволя
Экс-заместителя главы Росприроднадзора, бывшего префекта Северного административного округа Москвы Олега Митволя задержали в аэропорту Внуково. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на источник в силовых структурах.
По данным издания, Митволь собирался вылететь в Дубай, однако его задержали сотрудники ФСБ.
Бывшего чиновника подозревают в хищении 900 млн рублей, которые были выделены на строительство метро в Красноярске. Полиция ранее провела обыски в доме Митволя и нашла схему разорения госпредприятия, пишет Ura.ru.
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