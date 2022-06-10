СМИ: Во Внуково задержали экс-префекта САО Митволя

Экс-заместителя главы Росприроднадзора, бывшего префекта Северного административного округа Москвы Олега Митволя задержали в аэропорту Внуково. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на источник в силовых структурах.

Четырехкратный чемпион РФ задержан в Петербурге после драки

По данным издания, Митволь собирался вылететь в Дубай, однако его задержали сотрудники ФСБ.

Бывшего чиновника подозревают в хищении 900 млн рублей, которые были выделены на строительство метро в Красноярске. Полиция ранее провела обыски в доме Митволя и нашла схему разорения госпредприятия, пишет Ura.ru.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЧиновникиВнуково АэропортЗадержание
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры