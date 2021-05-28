СМИ: во Франции неизвестный тяжело ранил ножом сотрудницу полиции

Неизвестный напал с ножом на сотрудницу полиции во французском городе Ла-Шапель-сюр-Эрдр, сообщает телеканал BFM со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По их данным, нападение произошло в комиссариате. Злоумышленник завладел табельным оружием сотрудницы и скрылся с места преступления. В настоящее время к поиску преступника привлечено специальное подразделение национальной жандармерии, а также два вертолета.

Состояние сотрудницы комиссариата врачи оценивают, как крайне тяжелое.

Ранее в России ученик лицея №1 в городе Березники Пермского края напал с ножом на преподавателя физики. По данным полиции, педагог была госпитализирована в состоянии средней тяжести, нападавший задержан.

