СМИ: Во Франции семь человек пострадали в результате нападения с ножом

Инцидент произошел около 09:45 (10:45 мск) в парке у озера Анси. Большинство пострадавших — дети в возрасте около 3 лет. Три человека находятся в тяжелом состоянии, они были экстренно доставлены в больницу на спасательных вертолетах. Нападавшего мужчину задержали, известно, что он получил ранение.

По данным Reuters, в результате ЧП пострадали девять человек, среди которых восемь детей. В свою очередь, французский телеканал BFM сообщил о пяти пострадавших, четверо из которых — дети.

Официальных данных о происшествии пока не поступало.

Ранее мужчина открыл стрельбу из пистолета в одном из кафе в Нантюа на востоке Франции, в результате один человек погиб, трое пострадали, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

