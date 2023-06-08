СМИ: Во Франции семь человек пострадали в результате нападения с ножом

Не менее семи человек, в том числе шесть детей, пострадали при нападении мужчины с ножом близ французской коммуны Анси. Об этом сообщает Agence France-Presse.

В ХМАО при пожаре на теплоходе погиб человек и шестеро пострадали

Инцидент произошел около 09:45 (10:45 мск) в парке у озера Анси. Большинство пострадавших — дети в возрасте около 3 лет. Три человека находятся в тяжелом состоянии, они были экстренно доставлены в больницу на спасательных вертолетах. Нападавшего мужчину задержали, известно, что он получил ранение.

По данным Reuters, в результате ЧП пострадали девять человек, среди которых восемь детей. В свою очередь, французский телеканал BFM сообщил о пяти пострадавших, четверо из которых — дети.

Официальных данных о происшествии пока не поступало.

Ранее мужчина открыл стрельбу из пистолета в одном из кафе в Нантюа на востоке Франции, в результате один человек погиб, трое пострадали, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: соцсети / TerrorNewsWorld
ТЕГИ:ДетиПострадавшиеНападениеФранция

Горячие новости

Все новости

партнеры