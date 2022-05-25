СМИ: внука бывшего главы Банка России задержали за махинации

Полиция задержала за махинации Станислав Матюхина - внука Бывшего главы банка России, пишет «Коммерсант».

Россиянам напомнили о признаках финансовых пирамид

Задержанный являлся гендиректором крупной финансовой пирамиды, которая действовала под вывеской инвестиционной компании QBF. Ему инкриминируют участие в организованном преступном сообществе, похитившим у инвесторов минимум два млрд рублей.

По данным издания, именно Матюхин до самого отзыва у компании лицензии призывал вкладчиков не волноваться, уверяя их в том, что сбережениям ничего не грозит.

«Коммерсант» отмечает, что многие коллеги задержанного ранее были арестованы или находятся в бегах.

Ранее прокуратура Краснодарского края направила в суд уголовное дело против пяти человек, обвиняемых в банковских махинациях, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: pxhere.com
ТЕГИ:ПолицияМошенничествоЗадержание
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры