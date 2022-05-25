СМИ: внука бывшего главы Банка России задержали за махинации
Полиция задержала за махинации Станислав Матюхина - внука Бывшего главы банка России, пишет «Коммерсант».
Задержанный являлся гендиректором крупной финансовой пирамиды, которая действовала под вывеской инвестиционной компании QBF. Ему инкриминируют участие в организованном преступном сообществе, похитившим у инвесторов минимум два млрд рублей.
По данным издания, именно Матюхин до самого отзыва у компании лицензии призывал вкладчиков не волноваться, уверяя их в том, что сбережениям ничего не грозит.
«Коммерсант» отмечает, что многие коллеги задержанного ранее были арестованы или находятся в бегах.
Ранее прокуратура Краснодарского края направила в суд уголовное дело против пяти человек, обвиняемых в банковских махинациях, сообщает RT.
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