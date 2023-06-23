СМИ: ВМС Британии скрывали информацию о гибели батискафа «Титан»
Военно-морские силы Великобритании знали о гибели батискафа «Титан» спустя несколько часов после потери связи с ним. Об этом сообщает издание inews со ссылкой на источник в Лондоне.
«Я уверен, вы можете представить, что эти датчики должны отслеживать... Мы знали», - приводят журналисты слова собеседника.
По его словам, данные передали британским и американским должностным лицам. Информацию пометили как секретную и не стали передавать в СМИ, сказал источник.
Спасатели 22 июня обнаружили в Атлантическом океане две части пропавшего батискафа. Все члены экипажа погибли. В Береговой охране США заявили, что обломки подлодки свидетельствуют о взрыве, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru