СМИ: ВМС Британии скрывали информацию о гибели батискафа «Титан»

«Я уверен, вы можете представить, что эти датчики должны отслеживать... Мы знали», - приводят журналисты слова собеседника.

По его словам, данные передали британским и американским должностным лицам. Информацию пометили как секретную и не стали передавать в СМИ, сказал источник.

Спасатели 22 июня обнаружили в Атлантическом океане две части пропавшего батискафа. Все члены экипажа погибли. В Береговой охране США заявили, что обломки подлодки свидетельствуют о взрыве, передает «Радиоточка НСН».

