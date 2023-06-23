Американский бизнесмен признался, что отказался от экскурсии на батискафе «Титан»

Он заявил, что получил приглашение ещё в феврале, причём не за 250 тысяч долларов с человека, а со скидкой в 100 тысяч долларов. При это Блум указал, что сомневался в безопасности погружения, однако Раш уверял его, что оно безопаснее, чем полёт на вертолёте.

Бизнесмен добавил, что экспедиция должна была состояться в мае, однако её отложили из-за погодных условий. В итоге он отказался из-за плотного графика, и вместо него места на «Титане» получили пакистанский миллиардер Шахзада Давуд и его сын Сулейман.

Ранее профессор Международного университета Флориды Эйлин Мария Марти заявила, что корпус батискафа, судя по всему, разрушился мгновенно - за долю миллисекунды, и пассажиры «Титана» даже не успели понять, что это последнее мгновение их земной жизни. сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

