СМИ: Власти Крыма опровергли введение высокого уровня террористической угрозы
Советник главы Крыма Олег Крючков заявил, что появившаяся в СМИ информация о введении на полуострове высокого уровня террористической угрозы является фейком, сообщает Telegram-канал «Темы. Главное».
По его словам, рассылаемые документы якобы под грифом «секретно» не имеют никакого отношения к региональному управлению ФСБ по Крыму, никакой террористической угрозы нет.
«Очередной фейк... Цель - попытаться запугать. Не выйдет. Когда нет побед на фронте - в ход идут «подмётные письма». Мы их читаем, определяем авторов, заводим дела. Скоро всех их соберем чуть севернее Воркуты и научим правильному русскому языку», - цитирует Telegram-канал Крючкова.
Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что в приграничных муниципалитетах региона вводится «жёлтый» уровень террористической опасности.
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