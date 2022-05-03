СМИ: Власти Крыма опровергли введение высокого уровня террористической угрозы

По его словам, рассылаемые документы якобы под грифом «секретно» не имеют никакого отношения к региональному управлению ФСБ по Крыму, никакой террористической угрозы нет.

«Очередной фейк... Цель - попытаться запугать. Не выйдет. Когда нет побед на фронте - в ход идут «подмётные письма». Мы их читаем, определяем авторов, заводим дела. Скоро всех их соберем чуть севернее Воркуты и научим правильному русскому языку», - цитирует Telegram-канал Крючкова.

Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что в приграничных муниципалитетах региона вводится «жёлтый» уровень террористической опасности.

