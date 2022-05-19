СМИ: Владивостокского депутата задержали на границе Мексики и США

«За что — точно пока не известно, предположительно, за незаконное пересечение границы», — отметил собеседник агентства.

Правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента.

Каменщиков — действующий депутат гордумы Владивостока. В конце февраля он публично выступил против российской спецоперации на Украине, пишет Газета.ру.

Как сообщили в городской думе, Каменщиков отсутствовал на заседаниях с 28 апреля, представители властей не располагают информацией о том, где находится депутат и что с ним произошло, отмечает РЕН ТВ.

