СМИ: Владельца ЧЭМК отвезли на допрос по делу о мошенничестве
Бывшего владельца Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) Юрия Антипова задержали «в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве», сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Собеседник агентства уточнил, что расследованием дела занимается МВД, а оперативные мероприятия проводит ФСБ.
По данным Telegram-канала Baza, бизнесмена отвезли на допрос, ему присвоен статус свидетеля
Ранее Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ и передал в собственность государства акции заводов промышленной группы ЧЭМК, пишут «Известия».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru