Суд арестовал имущество ЧЭМК и еще двух заводов
Арбитражный суд Свердловской области арестовал имущество Серовского завода ферросплавов, Челябинского электрометаллургического комбината и АО «Кузнецкие ферросплавы». Информация об этом опубликована в картотеке арбитражных дел.
Ранее Генпрокуратура подала иск к челябинской компании «Эталон» и предпринимателям Юрию и Людмиле Антиповым об истребовании имущества и акций предприятий из незаконного владения. Три завода, Росимущество, министерство по управлению госимуществом Свердловской области, Минимущества Челябинской области, комитет по управлению имущества Кузбасса и «ВТБ Регистратор» выступили в качестве третьих лиц.
Арбитражный суд удовлетворил заявление Генпрокуратуры о принятии обеспечительных мер.
«Наложить арест на все движимое имущество ... доли в уставных капиталах юридических лиц и ценные бумаги, недвижимое имущество АО "Серовский завод ферросплавов", АО "Челябинский электрометаллургический комбинат", АО "Кузнецкие ферросплавы"», – указано в определении суда.
Также инстанция наложила арест на все акции предприятий, принадлежащие «Эталону».
Следующее заседание по делу запланировано на 19 февраля.
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