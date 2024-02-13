Суд арестовал имущество ЧЭМК и еще двух заводов

Ранее Генпрокуратура подала иск к челябинской компании «Эталон» и предпринимателям Юрию и Людмиле Антиповым об истребовании имущества и акций предприятий из незаконного владения. Три завода, Росимущество, министерство по управлению госимуществом Свердловской области, Минимущества Челябинской области, комитет по управлению имущества Кузбасса и «ВТБ Регистратор» выступили в качестве третьих лиц.

Арбитражный суд удовлетворил заявление Генпрокуратуры о принятии обеспечительных мер.

«Наложить арест на все движимое имущество ... доли в уставных капиталах юридических лиц и ценные бумаги, недвижимое имущество АО "Серовский завод ферросплавов", АО "Челябинский электрометаллургический комбинат", АО "Кузнецкие ферросплавы"», – указано в определении суда.

Также инстанция наложила арест на все акции предприятий, принадлежащие «Эталону».

Следующее заседание по делу запланировано на 19 февраля.

