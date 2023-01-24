СМИ: вертолёт с главой МВД Украины упал из-за ошибки пилота
Причиной крушения вертолёта, на котором летел глава МВД Украины Денис Монастырский, по предварительным данным, стала ошибка пилота, сообщает украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на источники в министерстве.
Собеседники издания отмечают, что в день трагедии был сильный туман и в условиях ограниченной видимости пилот, летевший слишком низко, поздно заметил высотный дом.
«Был туман и не было света - соответственно были отключены красные фонари на высотных домах. В критический момент, уже очень близко, пилот увидел дом, но у него уже не было вариантов предотвратить катастрофу», - рассказал источник «Страна.ua».
Ранее в Службе безопасности Украины заявили, что в качестве основных версий падения в Броварах вертолёта с руководством МВД рассматриваются нарушение правил полета, техническая неисправность и умышленные действия с целью уничтожения воздушного транспорта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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