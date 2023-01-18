МВД Украины обнародовало список погибших при крушении вертолёта в Броварах
При крушении вертолёта в Броварах погибли глава МВД Украины Денис Монастырский, первый замглавы и госсекретарь ведомства Евгений Енин и Юрий Лубкович, сообщает пресс-служба украинского министерства.
В списке погибших, который обнародовало ведомство, также заместитель руководителя Патронатной службы Татьяна Шутяк, начальник управления обеспечения защиты департамента внутренней безопасности нацполиции Михаил Павлушко, ведущий инспектор департамента коммуникации МВД Никодай Анацкий.
Кроме того, погибли командир воздушного судна — инспектор авиационной эскадрильи спецназа на вертолётах Александр Василенко, пилот Константин Коваленко и бортмеханик, фамилия которого не указывается.
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что украинское правительство назначило главу Национальной полиции Игоря Клименко на пост заместителя главы МВД, возложив на него также исполнение обязанностей главы ведомства, сообщает RT.
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