СМИ: вертолёт потерпел крушение в Саратовской области
28 апреля 202214:37
Вертолёт упал в Саратовской области во время выполнения учебного полёта, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Собеседник агентства уточнил, что в результате инцидента погиб один человек.
Ранее в Мостовском районе Краснодарского края упал вертолёт сельскохозяйственной авиации, один человек погиб, сообщает RT.
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28 апреля 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru