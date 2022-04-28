СМИ: вертолёт потерпел крушение в Саратовской области

Вертолёт упал в Саратовской области во время выполнения учебного полёта, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Вертолет Utair совершил аварийную посадку на Ямале

Собеседник агентства уточнил, что в результате инцидента погиб один человек.

Ранее в Мостовском районе Краснодарского края упал вертолёт сельскохозяйственной авиации, один человек погиб, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости/Варвара Гертье
ТЕГИ:Саратовская ОбластьКрушениеВертолет
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