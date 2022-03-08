Два человека погибли при крушении самолёта в Ленинградской области

Два человека погибли в результате крушения легкомоторного самолёта в Ленинградской области, сообщает пресс-служба МЧС.

Байден пригрозил забрать яхты, жилье и самолеты российских олигархов

В сообщении говорится, что трагедия произошла в районе населённого пункта Потанино, отмечается, что полёт был несанкционированный.

«По прибытии первых спасателей было установлено, что на борту находилось два человека, оба погибли», - уточнили в ведомстве.

Ранее пассажирский самолёт совершил аварийную посадку в Пулково после сообщения о минировании воздушного судна, пишут «Невские новости» со ссылкой на источник в экстренных службах.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:Ленинградская ОбластьКрушение СамолётаМЧС РФ
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры