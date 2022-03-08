Два человека погибли при крушении самолёта в Ленинградской области
Два человека погибли в результате крушения легкомоторного самолёта в Ленинградской области, сообщает пресс-служба МЧС.
В сообщении говорится, что трагедия произошла в районе населённого пункта Потанино, отмечается, что полёт был несанкционированный.
«По прибытии первых спасателей было установлено, что на борту находилось два человека, оба погибли», - уточнили в ведомстве.
Ранее пассажирский самолёт совершил аварийную посадку в Пулково после сообщения о минировании воздушного судна, пишут «Невские новости» со ссылкой на источник в экстренных службах.
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