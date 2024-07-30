СМИ: Вертолет в Ирландии при падении врезался в здание, есть погибшие
30 июля 202421:43
В Ирландии вертолет потерпел крушение и столкнулся с зданием, сообщает газета Irish Times.
В результате происшествия несколько человек погибли. По данным издания, полиция и экстренные службы работают на месте крушения вертолета, произошедшего в окрестностях Киллукана.
По информации источников, в результате инцидента погибло несколько человек.
Предполагается, что здание, в которое врезался вертолет, не было жилым, но неизвестно, находились ли в нем люди в момент происшествия, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru