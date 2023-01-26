СМИ: вдову Иосифа Кобзона госпитализировали в Москве
Вдова Иосифа Кобзона госпитализирована в московскую больницу из-за проблем с сердцем, сообщает Telegram-канал «112».
По данным канала, несколько дней назад 72-летняя Нелли Кобзон почувствовала недомогание и слабость. Лекарства не оказывали нужного эффекта, поэтому пришлось обратиться к за помощью кардиологам.
Отмечается, что женщину госпитализировали в отделение хирургического лечения сложных нарушений.
Ранее Заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский в своих соцсетях рассказал, что был госпитализирован с кровотечением в Боткинскую больницу, сообщает RT.
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