СМИ: вдову Иосифа Кобзона госпитализировали в Москве

По данным канала, несколько дней назад 72-летняя Нелли Кобзон почувствовала недомогание и слабость. Лекарства не оказывали нужного эффекта, поэтому пришлось обратиться к за помощью кардиологам.

Отмечается, что женщину госпитализировали в отделение хирургического лечения сложных нарушений.

Ранее Заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский в своих соцсетях рассказал, что был госпитализирован с кровотечением в Боткинскую больницу, сообщает RT.

