СМИ: В Ярославле возбуждено уголовное дело о похищении ребенка

Ранее появилась информация о пропаже ребенка с детской площадки в Подмосковье. По информации издания, женщина взяла на прогулку дочь подруги, но, спустя время, увела ее с площадки в неизвестном направлении. Позже ребенка и женщину нашли в одной из квартир, при этом похитительница была пьяна.

Следственный комитет возбудил уголовное о похищении несовершеннолетнего.

Ранее стало известно о похищении 18-летней девушки из торгового центра «Ока» в Санкт-Петербурге, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

