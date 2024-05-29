СМИ: В Ярославле возбуждено уголовное дело о похищении ребенка
На женщину, которая ранее похитила двухлетнего ребенка с детской площадки в Ярославле, возбудили уголовное дело, сообщил RT со ссылкой на источник.
Ранее появилась информация о пропаже ребенка с детской площадки в Подмосковье. По информации издания, женщина взяла на прогулку дочь подруги, но, спустя время, увела ее с площадки в неизвестном направлении. Позже ребенка и женщину нашли в одной из квартир, при этом похитительница была пьяна.
Следственный комитет возбудил уголовное о похищении несовершеннолетнего.
Ранее стало известно о похищении 18-летней девушки из торгового центра «Ока» в Санкт-Петербурге, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru