В Волгоградской области с рельсов сошел пассажирский поезд

Уточняется, что происшествие произошло в районе станции Котельниково, на месте работают три бригады скорой помощи. В общей сложности в поезде находилось 800 пассажиров. Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на источники, могли пострадать до 100 человек.



По словам очевидцев, виновником происшествия является водитель КАМАЗа, который пытался пересечь переезд прямо перед составом.

Ранее сообщалось, что в Воронежской области сошли с рельсов вагоны грузового поезда. В результате инцидента никто не пострадал, напоминает «Радиоточка НСН».

